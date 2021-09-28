Врач рассказала о влиянии вакцинации на ЭКО

Заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин профессор Наталия Долгушина заявила, что при подготовке к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) совершенно необоснованно переносить вакцинацию от COVID-19 на другой срок. Об этом сообщают «Известия».

Как рассказала специалист, планировать беременность стоит (в том числе и с помощью вспомогательных репродуктивных технологий — ВРТ) спустя две-три недели после получения второго компонента вакцины, когда будет сформирован полноценный иммунитет против вируса.

«Ведь главная задача вакцинации перед планированием беременности — защитить будущую мать и ее ребенка от заболевания. Откладывать беременность на слишком долгий срок также необоснованно, так как противовирусный иммунитет может быть непродолжительным», — заявила Долгушина.

По ее словам, не следует переносить вакцинацию с мотивировкой о том, что она каким-либо образом повлияет на иммунологическую толерантность к беременности и уменьшит вероятность имплантации эмбрионов. Профессор назвала это домыслами, которые лишены научного подтверждения.

Она также предупредила, что отказ от иммунизации может вызывать серьезные последствия. В случае тяжелой стадии заболевания коронавирусом у женщин снижается овариальный резерв. Речь идет о лицах позднего репродуктивного возраста (после 37 лет).

Ранее главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России, профессор Лейла Адамян заявила, что планировать беременность или процедуру ЭКО лучше начинать через два-три месяца после вакцинации от COVID-19.