Медики вынесли на носилках студентку после беседы с ректором в Петербурге

В Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов студентке стало плохо во время встречи с ректором, сообщает 5-tv.ru.

По данным телеканала, студентов третьего курса факультета актерского мастерства позвали на встречу с ректором Александром Запесоцким. Как отмечают студенты, ректор якобы пытался заставить учащихся написать заявление в правоохранительные органы на преподавателя, с которым у него произошел конфликт. По словам одного из родителей студентов, речь может идти о нарушении преподавателем установленных в вузом правил во время пандемии.

Ректор беседовал со студентами на эту тему и во время встречи девушка упала в обморок. Прибывшие медики привели студентку в чувства и доставили в медицинское учреждение.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Ярославский вуз сообщил об угрозах одного из студентов совершить вооруженное нападение. Как уточнили в университете, в ночь на понедельник в чате учебной группы один из студентов, находясь дома, написал сообщения угрожающего характера.