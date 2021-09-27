Байден в прямом эфире ревакцинировался от COVID-19

Президент США Джо Байден сделал третью, так называемую бустерную, прививку от COVID-19. Вакцинация американского лидера проходила публично, трансляцию вели федеральные телеканалы, сообщает USA Today.

«Бустерные вакцины важны, но главное, что нам необходимо сделать, — это вакцинировать как можно больше людей», — сказал Байден, отметив, что около 23% американцев не получили еще первую вакцину от коронавируса.

Американский лидер подчеркнул, что после первой и второй прививок у него не было каких-либо побочных эффектов. Кроме того Байден сообщил, что 70-летней первой леди Джилл Байден также вскоре предстоит бустерная вакцинация.

Ранее власти американского штата Нью-Йорк заявили, что рассматривают возможность привлечения обученных медицине членов Нацгвардии США к проведению вакцинации от коронавирусной инфекции.

Университет Джона Хопкинса обнародовал данные о числе погибших в результате пандемии коронавируса в США. Как оказалось, число скончавшихся от осложнений, вызванных коронавирусом составило 675 885 человек. Это больше, чем во время эпидемии испанского гриппа в 1918-1919 годах.