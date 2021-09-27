Эндокринолог Васильева дала совет, как пережить рекордно низкое давление

Эндокринолог Мария Васильева дала советы, которые помогут устранить негативные последствия низкого атмосферного давления, неприятно сказывающиеся на состоянии здоровья метеозависимых людей. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Она подчеркнула, что природному явлению подвержены в основном люди с хроническими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой системы, бронхиальной и хронической астмой, а также с ишемической болезнью сердца.

В случае, если перепады давления негативно сказались на самочувствии человека, Васильева посоветовала остаться дома. По ее словам, это не поможет избавиться от ухудшения общего состояния, но поможет избежать обморока в общественных местах.

Поддержать силы и не допустить слабость поможет правильное питание.

«Когда у нас идет снижение глюкозы в крови, на это реагирует парасимпатическая нервная система, поэтому ухудшение состояния такие люди испытывают чаще», — утверждает Васильева.

Плотный завтрак обеспечит организм калориями, но следует избегать большого количества кофеина, алкоголя и употребления табачных изделий. Другой фактор, который положительно сказывается в дни перепада атмосферного давления, – сон. Также следует избегать физических нагрузок и стрессовых ситуаций, которые могут перенапрячь организм.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в России не ожидается «бабье лето», зато будет «много солнца», а из-за антициклона установится высокое давление.