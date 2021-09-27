Житель Курска погиб в Абхазии

Житель Курска утонул, купаясь в море в Новом Афоне, сообщает МЧС республики Абхазия.

«Житель Курска Белозеров Сергей Анатольевич, 1981 года рождения, утонул сегодня, купаясь в море в Новом Афоне. Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 15 часов 17 минут», — говорится в сообщении ведомства.

В регионально МЧС уточнили, что на данный момент причины произошедшего устанавливаются.

Ранее стало известно, что фитнес-тренер из России Данила Гагарин утонул в испанской Торревьехе в провинции Аликанте, пытаясь спасти подругу.

Мужчина, его супруга и подруга из Финляндии отправились на берег Коста-Бланки. В тот день был сильный шторм. Несмотря на это, одна из девушек прыгнула в воду. Когда ей не удалось самостоятельно выбраться на сушу, Гагарин прыгнул за ней. Происходящее запечатлела на камеру супруга мужчины.

На кадрах видно, как россиянин почти вытащил подругу, но в какой-то момент сильная волна накрыла их обоих и унесла в сторону. Молодой человек и девушка погибли, их тела обнаружили спустя несколько дней.