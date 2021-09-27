«Мужское государство» пригрозило барнаульскому ресторану из-за рекламы с темнокожим мужчиной

Лидер «Мужского государства» Владислав Поздняков потребовал извинений от сети ресторанов Тандыр №1 в Барнауле за публикацию рекламы с темнокожим мужчиной.

«Вы либо удаляете все посты с н****** (представителями негроидной расы) и выкладываете пост в свой официальный аккаунт инстаграма — где извиняетесь перед русским народом за навязывание ему чуждых ценностей, либо вы всю свою жизнь будете работать только по предоплате, как Тануки», — написал Поздняков в своем Telegram-канале.

Кроме того, лидер движения призвал соратников делать заказы с оплатой при получении, а после прибытия курьера отказываться от еды. В результате атаки сайт ресторана приостановил работу.

«У них работа полностью парализована. Это будет продолжаться каждый вечер, пока не последуют извинения», — заявил лидер «Мужского государства».

Ранее сообщалось, что сеть ресторанов «Тануки» призвала заблокировать Telegram-канал «Мужское государство», который организовал травлю компании.