Производство вакцины от коронавируса «Бетувакс» могут начать в первой половине 2022 года

Производство новой российской вакцины от коронавируса «Бетувакс» могут начать в первой половине 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров «Института стволовых клеток человека» Артура Исаева.

«Я надеюсь, что именно в следующем году все начнется. Я рассчитываю, что в первой половине года», — сказал он.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Ранее стало известно, что Минздрав России одобрил начало I-II фазы клинических исследований вакцины против COVID-19 «Бетувакс-КоВ-2». Окончание первых двух фаз исследования рекомбинантной вакцины от коронавируса запланировано на 31 августа 2022 года. Тестировать препарат будут 170 добровольцев в Петербурге и Перми.