Минздрав России одобрил испытания еще одной вакцины от COVID-19

Минздрав России одобрил начало I-II фазы клинических исследований вакцины против COVID-19 «Бетувакс-КоВ-2». Об этом следует из реестра клинических испытаний.

Окончание первых двух фаз исследования рекомбинантной вакцины от коронавируса запланировано на 31 августа 2022 года. Тестировать препарат будут 170 добровольцев в Петербурге и Перми.

Вакцину разработал «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ).

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».