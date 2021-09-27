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Пермский университет возобновил работу после ЧП со стрельбой

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Пермский государственный научный исследовательский университет (ПГНИУ), где на прошлой неделе в результате стрельбы погибли шесть человек, возобновил работу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что на территорию вуза полиция пропускает только сотрудников и преподавателей, находящихся в списках на пропускных пунктах, студенты обучаются дистанционно. Возле восточного входа появился мемориал в память о погибших при стрельбе, куда местные жители приносят цветы и свечи. Западный вход, через который 20 сентября в вуз вошел 18-летний Тимур Бекмансуров и устроил стрельбу, закрыт.

На территорию кампуса полиция разрешает въехать машинам, номера которых указаны в списках.

20 сентября 18-летний учащийся Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Студент вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Согласно сведениям Минздрава России, в результате стрельбы погибли шесть человек, более 40 пострадали. Нападавший был ранен при задержании, он находится в медицинском учреждении в крайне тяжелом состоянии. По последним данным, Бекмансуров подключен к аппарату жизнеобеспечения.

Ранее сообщалось, что студент из Туркмении при стрельбе в пермском вузе помог спасти свыше 20 человек.

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