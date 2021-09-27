Два человека пострадали при хлопке газа в двухэтажном доме в Пензенской области

Два человека пострадали в результате хлопка газа в двухэтажном доме на улице Ленина в Сердобске Пензенской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что выгорела трехкомнатная квартира площадью 50 кв. метров. Разрушений нет, однако в квартире выбило стекла. Пострадали мужчина 1957 года рождения и женщина 1954 года рождения, еще пятерых человек удалось спасти. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

25 сентября в одной из квартир жилого дома Верхней Пышмы в Свердловской области произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадал один человек. Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых рассказал, что инцидент произошел приблизительно в 7.10 утра (5.10 мск) после того, как мужчина из трехкомнатной квартиры поставил чайник на плиту. Предварительной версией взрыва была названа утечка газа.