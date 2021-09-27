Талибы* запретили афганским мужчинам брить бороды

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» запретило мужчинам брить бороду и посещать барбершопы, объяснив это требованиями норм ислама. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету Ettelaat.

Ограничения вступили в силу в южной провинции Гильменд, однако они распространяются на весь Афганистан. Также в Гильменде был введен запрет на исполнение музыки.

Решения были приняты талибами на специальном заседании созданного недавно вместо министерства по делам женщин министерства исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.

До этого местные СМИ писали о закрытии в Афганистане большого количества салонов красоты и барбершопов.

Ранее сообщалось, что трудящимся в системе хозяйства Кабула женщинам запретили выходить на работу.