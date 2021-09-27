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Эксперты объяснили, как скоро за долги заберут ипотечное жилье

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Судебную процедуру по изъятию ипотечной квартиры у должника могут начать после трех месяцев отсутствия платежей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экспертов отрасли.

«Весь процесс работы с долгом делится на несколько этапов: досудебный, судебный, этап исполнительного производства. Их количество и продолжительность зависит в том числе и от самого клиента, его готовности к конструктивному урегулированию задолженности», — пояснили в пресс-службе департамента розничного взыскания «Сбербанка».

Главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко, в свою очередь, отметил, что несколько лет назад была тенденция затягивания процесса взыскания, однако сейчас ситуацию пытаются решить в досудебном порядке.

«В среднем срок реализации проблемного актива занимает от девяти месяцев до года через суд. При идеальном раскладе это шесть месяцев, и чтобы не платить лишние проценты, банки и клиенты готовы решать вопрос в досудебном порядке», — сказал эксперт.

Он также пояснил, что если владелец ипотеки не может дальше платить за нее, об этом лучше сразу сообщить банку. По его словам, там могут предложить программы реструктуризации, ипотечных каникул или рефинансирования.

Ранее сообщалось, что банки уже на 90% использовали средства, которые были заложены на программу льготной ипотеки. При этом доля льготных ипотечных госпрограмм в общем объеме кредитования на покупку жилья в новостройках устойчиво превышает 80%.

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