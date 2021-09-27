В Красноярском крае осиротевший белый медвежонок пришел к людям

Директор красноярского парка «Роев ручей» Андрей Горбань сообщил, что белый медвежонок пришел к людям в заполярный поселок Диксон в Красноярском крае. Об этом он написал в своем Facebook.

«Медвежонок ищет маму. Третий день сидит на одном месте, почти не отходит. Ухоженный, пока толстенький. Вот только мама уже, похоже, не придет. Бросить двухлетку не должна, значит, что-то случилось», — написал он.

На опубликованном видео запечатлен медвежонок, который не двигаясь лежит среди камней на фоне здания и жилых домов.

Ранее сообщалось, что спасенную в Томпонском районе Якутии белую медведицу, которая теперь живет в Московском зоопарке, назовут в честь места, в котором ее нашли — Томпа. Об этом сообщается на сайте правительства Якутии.

Имя для медведицы выбрали сами россияне, проголосовав на сайте «Активный гражданин». Им было предложено выбрать между кличками Томпа и Айталина, что в переводе с якутского означает «судьба путешествия».