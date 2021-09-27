«КП»: Гузееву на скорой доставили в Коммунарку

Актрису и телеведущую Ларису Гузееву доставили машиной «Скорой помощи» в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке. Как пишет «Комсомольская правда», это произошло вечером в воскресенье, 26 сентября.

По данным издания, коронавируса у артистки нет.

Лариса Гузеева находится в палате, ее состояние врачи оценивают как стабильное, добавил источник изданию. Он также рассказал, что у звезды «сильный стресс». В больнице ей дают успокоительные средства.

Диагноз, с которым ведущая телешоу «Давай поженимся» попала в больницу, неизвестен.

Ранее были названы размеры пенсий Гузеевой и Розы Сябитовой. Размер пенсии первой оказался больше, чем у ее коллеги по передаче знаменитой свахи Розы Сябитовой.