На Камчатке частный вертолет при посадке завалился на бок

Вертолет «Sud-Aviation Gazelle» при посадке завалился на бок. Инцидент произошел в Елизовском муниципальном районе Камчатки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС региона.

«По оперативным данным, в момент посадки под шасси вертолета ушел грунт, в результате чего воздушное судно опрокинулось на бок», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас на место происшествия направляются спасатели.

23 сентября в регионе разбился вертолет Ка-27, на борту которого находились 5 человек. Все они погибли. Военный следственный отдел СК РФ по гарнизону Петропавловск-Камчатский возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».