Найдены останки всех членов экипажа вертолета Ка-27, разбившегося на Камчатке

Найдены тела всех пятерых членов экипажа, погибших при крушении вертолета Ка-27 на Камчатке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Погибли все пять человек, находившихся на борту. Их останки обнаружены», — сказал он.

Ранее сообщалось, что вертолет поднялся в воздух около 22.00 по местному времени 23 сентября. Приблизительно через 40 минут полета связь с экипажем была потеряна. Спасатели организовали поисковые мероприятия. Отмечалось, что в результате крушения, по предварительным данным, никто не выжил.

Место крушения Ка-27 было обнаружено в 5.40 утра 24 сентября на южном склоне горы Острая вблизи села Сосновка Елизовского района Камчатского края. Спасатели прокладывали путь к месту происшествия с помощью альпинистского снаряжения. После этого следователями-криминалистами был проведен осмотр места.

Военный следственный отдел СК РФ по гарнизону Петропавловск-Камчатский возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».