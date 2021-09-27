Мужчина проехал 10 км на капоте, спасая своих детей от похитителей

Семейный конфликт разогрелся под подмосковным Сергиевым Посадом, пишет РЕН ТВ. Мужчина похитил детей у их отца.

Весной 2020 года у Натальи Беляевой изъяли двух сыновей 2014 и 2015 года рождения. По данным издания, причиной этому послужили избиения и постоянные пьянки матери с новым мужем, отчимом детей.

Мальчиков передали отцу Сергею Иванову, однако женщина не согласилась решением опеки, и вместе со своим новым мужем Андреем Беляевым решила украсть детей.

Отец не захотел отдавать своих сыновей и перекрыл легковому автомобилю, на котором похищали детей, путь. Беляев провез мужчину на капоте.

По показаниям очевидцев, мужчина проехал на капоте около десяти километров. Затем его скинули с капота, была открыта стрельба из пневматического пистолета, затем произошла драка.

По словам пострадавшего отца, похитители до сих пор где-то скрываются.