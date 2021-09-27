Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Наставник «Ромы» Моуринью поссорился с журналистами после матча... 02:15
Найдены останки всех членов экипажа вертолета Ка-27, разбившегося на Камчатке 02:03
Правительство запланировало провести реформу накопительных пенсий 01:55
«Альтернатива для Германии» продолжит после выборов поддерживать «Северный поток... 01:52
В МВД рассказали о нарушениях в фармацевтической сфере в России 01:42
В России запланировано адресную помощь после изменения тарифов ЖКХ 01:39
Петр Ян одним словом отреагировал на победу Усика над Джошуа 01:34
Наставник «Ювентуса»: для нас матчи с «Зенитом»... 01:17
Опубликованы предварительные результаты выборов в Германии 01:13
Россияне с октября смогут получать детские пособия только на карту «Мир» или... 01:04

Мужчина проехал 10 км на капоте, спасая своих детей от похитителей

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Семейный конфликт разогрелся под подмосковным Сергиевым Посадом, пишет РЕН ТВ. Мужчина похитил детей у их отца.

Весной 2020 года у Натальи Беляевой изъяли двух сыновей 2014 и 2015 года рождения. По данным издания, причиной этому послужили избиения и постоянные пьянки матери с новым мужем, отчимом детей.

Мальчиков передали отцу Сергею Иванову, однако женщина не согласилась решением опеки, и вместе со своим новым мужем Андреем Беляевым решила украсть детей.

Отец не захотел отдавать своих сыновей и перекрыл легковому автомобилю, на котором похищали детей, путь. Беляев провез мужчину на капоте.

По показаниям очевидцев, мужчина проехал на капоте около десяти километров. Затем его скинули с капота, была открыта стрельба из пневматического пистолета, затем произошла драка.

По словам пострадавшего отца, похитители до сих пор где-то скрываются.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Выбирайте — Турция или террористы»: Эрдоган поставил США ультиматум по Сирии
Президент Турции призвал военных США покинуть Сирию и Ирак
Выборы в ФРГ: «горькие» результаты партии Меркель и ликование социал-демократов
Экзитполы показывают, что СДПГ лидирует на выборах в бундестаг Германии
Куда россияне поедут отдыхать осенью
Сочи и Санкт-Петербург названы самими популярными направлениями для осеннего отдыха
Реакция Путина на мрачный юмор Жириновского попала на видео
Инфекционист рассказал о смертоносном изменении симптомов Covid-19
Детский омбудсмен Кузнецова может занять пост вице-спикера Госдумы
В Турции сломали позвоночник воевавшему в Донбассе украинцу
Новости и материалы
Наставник «Ромы» Моуринью поссорился с журналистами после матча с «Лацио»
Найдены останки всех членов экипажа вертолета Ка-27, разбившегося на Камчатке
Правительство запланировало провести реформу накопительных пенсий
«Альтернатива для Германии» продолжит после выборов поддерживать «Северный поток – 2»
В МВД рассказали о нарушениях в фармацевтической сфере в России
В России запланировано адресную помощь после изменения тарифов ЖКХ
Петр Ян одним словом отреагировал на победу Усика над Джошуа
Наставник «Ювентуса»: для нас матчи с «Зенитом» в ЛЧ будут ключевыми
Опубликованы предварительные результаты выборов в Германии
Россияне с октября смогут получать детские пособия только на карту «Мир» или наличными
Хавбек «Спартака» Промес порассуждал о шансах красно-белых в матче ЛЕ против «Наполи»
В Британии приостановят антимонопольный закон, чтобы обеспечить страну бензином
«Газпром» и правительство Венгрии подпишут контракт о поставке газа
Премьер Австралии: Китаю стоит воспринимать появление у нас новых подлодок как угрозу
Боксер Гвоздик отреагировал на критику Усика со стороны украинцев
Минск обвинил Прибалтику и Польшу в переброске террористов в Белоруссию
Боец UFC Петр Ян: Стерлинг сбежал, как подлый трус
Университет в Перми, где произошла стрельба, возобновляет работу
Все новости
Колоссальные нагрузки и низкие зарплаты. Как живут учителя в регионах
За год число школьных педагогов с зарплатой более 35 тыс. рублей выросло на 7%
«Носить бабушкины вещи на самом деле круто»
Что делать со старой одеждой
Каким работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты
С 1 октября в России будут проиндексированы зарплаты некоторых категорий бюджетников
«К теще на блины»: как летчик на Ан-2 протаранил жилой дом
45 лет назад пилот преднамеренно врезался в многоквартирный дом в Новосибирске
Пропаганда ЛГБТ в шоу Ивлеевой, итоги «Кинотавра», новый суд Джоли и Питта
Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю
«Пока Приштина не отзовет спецназ, диалога быть не может»
Президент Сербии указал генсеку НАТО на оккупацию Северного Косово
Терминатор в юбке: Линде Хэмилтон — 65
«Противоречат итогам саммита»: в Кремле не исключают введения очередных санкций
Песков рассказал, как Россия ответит на новые санкции США
На смену Меркель. Как проходят выборы в Германии
Политолог перечислил варианты для коалиции после выборов в бундестаг
«Радиационный фон в районе АЭС нормальный»
Четвертый энерглоблок Калининской АЭС остановлен из-за срабатывания автоматики
«Политизированные оценки, нехарактерные для разведки»
Нарышкин счел непрофессиональным доклад разведки США о происхождении коронавируса
«До последнего выступал на сцене»
В Сиднее умер основатель группы Status Quo Алан Ланкастер
«Нет шансов продвинуться в карьере»: чем плох массовый наем сотрудников
Эксперты рассказали о проблемах массового набора персонала
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях