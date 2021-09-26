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Врач рассказала, как болит голова при кровоизлиянии в мозг

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CandyBox/Global Look Press

Кровоизлияние в мозг сопровождается головной болью, которая распространяется на всю черепную коробку. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала заведующая консультативно-диагностическим центром, врач-невролог московской больницы №29 Татьяна Вон.

«Головной мозг у нас в закрытой черепной коробке, какой-то дополнительный объем вызывает распирающие головные боли всей головы. Он может сопровождаться нарушением сознания», — сказала она.

Симптомы мигрени сильно отличаются, отметила Вон. Так, при приступах мигрени, как правило, болит полголовы, причем, стороны могут меняться.

Врач добавила, что если головная боль вторичная, она всегда будет сопровождаться другими симптомами неврологическими, инфекционными, соматическими.

«При артериальной гипертензии, когда повышается давление, головная боль будет распирающая и сопровождаться шумом в ушах», — привела пример медик.

Ранее Вон перечислила продукты, из-за которых может разыграться мигрень.

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