Инфекционист рассказал о смертоносном изменении симптомов Covid-19

Симптомы коронавирусной инфекции начали походить на обычную простуду, что приводит к увеличению числа «тяжелых» пациентов. Об этом рассказал Life.ru кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Если раньше мы понимали, что если есть температура, кашель, пропало обоняние, то это коронавирус, мы пытаемся защититься и начинаем лечение сразу. А сейчас вирус научился обходить иммунные барьеры, вызывать только насморк, расстройство стула или боль в горле», — сказал специалист, добавив, что в это время SARS-CoV-2 маскируется, чтобы не быть обнаруженным антителами.

Коронавирус может прятаться от иммунитета порядка семи дней, отметил он. Из-за этого больные Covid-19 обращаются за медицинской помощью слишком поздно — когда противовирусная терапия становится неэффективной.

«И далее уже идут осложнения, поэтому мы сейчас видим рост летальности», — резюмировал Тимаков.

Он подчеркнул, что при появлении насморка и расстройства желудка нужно первым делом сдать тест на коронавирус.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что коронавирус может стать сезонным заболеванием при наличии в стране коллективного иммунитета на уровне 80%.