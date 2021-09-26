Раскрыта личность сбежавшего от московской полиции водителя Mercedes

Личность водителя Mercedes GLE, который в Москве пригрозил полицейским пистолетом и скрылся, предварительно установлена. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, за рулем иномарки находился много раз судимый Клим Хрипун. Канал отмечает, что беглец до 2019 года занимался арендой строительных машин и оптовой торговлей, после того, как его фирмы ликвидировали, он был осужден сразу по трем статьям: «Незаконное приобретение, передача, хранение оружия», «Кража» и «Мошенничество».

Инцидент произошел на 1-й улице 8 марта на территории районов Аэропорт и Савеловский на севере столицы, передает телеканал «360». О причинах конфликта пока ничего неизвестно.

По словам источника телеканала в правоохранительных органах, за рулем автомобиля находился 38-летний мужчина, при себе он имел пистолет. После нападения на сотрудников дорожной полиции ему удалось скрыться.