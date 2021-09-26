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Бомба времен Второй мировой войны нарушила ход голосования в немецком городе

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Власти города Вупперталь (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) на западе Германии обратились к жителям с призывом временно воздержаться от посещения избирательных участков из-за проведения операции по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны, сообщает Die Zeit.

По данным издания, в радиусе 500 метров от обнаруженного снаряд находятся пять избирательных участков. Жители Вупперталя смогут вновь пойти на избирательные участки, когда операция по обезвреживанию снаряда будет завершена.

Бомбу времен Второй мировой войны нашли рядом с Вупперталем вечером в субботу, 25 сентября. В ночь на воскресение спасатели эвакуировали примерно 1,5 тыс. жителей близлежащих домов в радиусе 250 метров.

26 сентября в Германии проходят парламентские выборы, исход которых определит, кто сменит Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ. В выборах участвуют более 50 партий, но основная борьба развернется между шестью из них — ключевыми тут выступают правящий блок ХДС/ХСС, СДПГ и «Зеленые».

Ранее сообщалось, что на выборах в Бундестаг проголосовал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

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