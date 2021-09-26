Водитель Mercedes напал на сотрудников ДПС в Москве и скрылся

Водитель автомобиля Mercedes напал на сотрудников ДПС на севере Москвы и сбежал, сообщает телеканал «360».

Инцидент произошел на улице 8 марта, в Северном административном округе города Москвы на территории района Аэропорт и Савеловского района. О причинах конфликта не сообщается.

По словам источника телеканала в правоохранительных органах, за рулем автомобиля находился 38-летний мужчина, при себе он имел пистолет. После нападения на сотрудников дорожной полиции ему удалось скрыться.

Ранее в Саратове произошло нападение на инспектора ДПС. Как сообщили ГУ МВД по региону, трое пассажиров одной из столкнувшихся машин помешали водителю эвакуатора забрать их транспортное средство, задержанное в процессе оформления ДТП. Затем они напали на составлявшего документы об аварии сотрудника ГИБДД, который попытался их успокоить.