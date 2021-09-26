Ученые заявили, что «мю»-штамм не сможет вытеснить «дельту»

Вариант коронавируса «мю» может преобладать в небольших сообществах, однако вытеснить «дельта»-штамм он не сможет. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Виргиния, США) и главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова, передает «РИА Новости».

«Штамм «мю» может распространиться только в тех популяциях, где нет или очень мало «дельты». Если есть какие-то изолированные анклавы, где вообще никто никогда не болел — вот туда может прийти вариант «мю». Но в Москве, например, не станет «мю» преобладающим штаммом, здесь уже «дельта», — пояснила она.

По словам Барановой, «дельта» остается доминирующим штаммом из-за того, что у него сильное инфекционное преимущество.

Как сообщает «РИА Новости», вариант коронавируса «мю» впервые был зарегистрирован в январе в Колумбии. По данным Всемирной организации здравоохранения, определяющие вариант «мю» мутации указывают на возможное наличие свойств, связанных с уклонением от иммунного ответа.

О том, что «дельта»-штамм вытеснил в России другие варианты коронавируса, стало известно 21 сентября. Тогда в Роспотребнадзоре сообщили, что этот вариант коронавируса был впервые зарегистрирован в России в апреле 2021 года и уже к середине лета занял доминирующую позицию.