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Названы симптомы рака поджелудочной железы

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Рак поджелудочной железы может долгое время не проявлять себя, однако есть некоторые признаки, на которые стоит обратить внимание. Об этом пишет издание Express со ссылкой на данные организации Pancreatic Cancer UK.

«Безболезненная желтуха» — усиливающееся пожелтение кожи и глаз — часто является первым признаком рака поджелудочной железы. Специалисты отмечают, что бледный стул, как и темная моча у пациента может указывать на болезнь. Зловонные и «плавучие» фекалии тоже говорят о серьезных проблемах с поджелудочной.

Другие возможные симптомы рака поджелудочной железы включают частые боли в спине и животе и резкую потерю веса.

Насколько серьезен случай рака поджелудочной железы, зависит от того, в каком месте железы находится опухоль, насколько она велика, продолжает ли рост, а также от общего состояния здоровья пациента.

Ранее врачи рассказали, что нельзя есть на голодный желудок.

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