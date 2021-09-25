Вирусолог рассказал, какой штамм может стать главным до конца пандемии

«Дельта»-штамм коронавируса может остаться доминирующим в России до конца пандемии COVID-19, предположил в разговоре с URA.RU профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

«Особенности эпидемиологической ситуации в том, что будут болеть и переносить вирус подростки и дети, и вирус будет распространяться в школах и детских учреждениях. Хотя главной сферой распространения в мегаполисах остается транспорт», — отметил специалист.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в 36 субъектах России. При этом она подчеркнула, что привитые граждане почти не входят в число умерших от инфекции, а штаммом «дельта» заразились всего 2% тех, кто вакцинирован.

Глава Роспотребнадзора также считает, что на данный момент нет оснований говорить, что пандемия коронавирусной инфекции в России остановится.