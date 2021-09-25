Китай выпустил из тюрьмы двух граждан Канады после освобождения финдиректора Huawei

В Канаду вернулись двое граждан — Майкл Ковриг и Майкл Спавор — которых китайские власти отпустили на свободу через несколько часов после того, как была освобождена финансовый директор Huawei и дочь главы компании Мэн Ваньджоу. Об этом сообщила газета The Guardian.

На летном поле их встретил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

1000-дневное заключение канадских граждан по подозрению в шпионаже закончилось спустя некоторое время после освобождения Ваньчжоу, которая была задержана в Канаде и находилась в ожидании экстрадиции в США. Она обвинялась в нарушении режима санкций, наложенных на Иран.

Некоторые называли решение Китая о задержании канадцев «актом дипломатии заложников». Спавора приговорили к 11 годам тюрьмы, а судьба Коврига оставалась неизвестной из-за закрытости судебного заседания. Но после освобождения Ваньчжоу мужчин отпустили без какого-либо юридического обоснования.

Пекин долгое время отвергал связь между задержаниями канадцев и Ваньчжоу. Ковриг и Спавор не признавали себя виновными, а ряд западных политиков высказывался о беспочвенности обвинений в их адрес.

Ваньчжоу ранее признала вину в сокрытии нарушений санкций против Ирана. После чего прокуратура США отозвала ордер на экстрадицию, и женщине разрешили покинуть Канаду.

«Газета.Ru» подробно рассказывала о деле Ваньчжоу. В 2018 году женщину задержали в аэропорту Ванкувера. Спустя десять дней финансового менеджера Huawei выпустили под залог в 10 млн канадских долларов ($7 млн). С тех пор Ваньчжоу проживала в доме мужа в Ванкувере, ожидая окончательного решения об экстрадиции.