Митрополит Иларион заявил, что суррогатные матери не могут становиться крестными

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что суррогатные матери не могут становиться крестными.

«Отвечу однозначно: не может. Суррогатная мать вообще не может стать крестной, потому что она совершила поступок, который не совместим с учением церкви, и если она об этом знала — то чему она может научить ребенка? Если она об этом не знала — то тем более, чему она может научить ребенка?» — заявил Иларион в передаче «Церковь и мир».

Митрополит уточнил, что крестной матерью может стать только та женщина, которая является прихожанкой церкви, соблюдает церковные правила и не допускает в жизни того, что церковью запрещено.

Ранее в Русской православной церкви высказались против материнского капитала для семей с суррогатными детьми.