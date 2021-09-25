Врач Мясников назвал категорию людей, защищенных от коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что группа крови у человека может повлиять на развитие заболеваний. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, обладатели первой группы чаще сталкиваются с язвой желудка, а второй — с раком желудка. При этом люди с третьей и четвертой группой более подвержены раку поджелудочной железы. Однако в ряде случаев наличие антигенов может уберечь от опасных инфекций, отметил врач.

Мясников утверждает, что люди со второй группой крови чаще болеют коронавирусной инфекцией, а первая группа от нее защищена.

«Есть люди, которые никогда не заболеют COVID-19, это не только первая группа, вспомните про 348 антигенов», — сказала специалист.

При этом он добавил, что встречаются редкие случаи, когда у человека в организме оказывается большое количество рецепторов, реагирующих на коронавирус. В итоге такие люди менее защищены от инфекции и летального исхода из-за нее.

Мясников отметил, что на продолжительность жизни до 80 лет влияет наличие или отсутствие вредных привычек, а дальше все зависит от генетики.

Ранее Мясников рассказал об алкогольном напитке, помогающем при постковидном синдроме.