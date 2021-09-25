В Перми перекрыли аэропорт

В Перми перекрыли территорию аэропорта «Большое Савино», сообщает паблик «Мой город — Пермь!» со ссылкой на очевидцев.

По их словам, автомобили не могут заехать на территорию аэропорта и выехать с нее, на месте находятся машины скорой помощи, пожарных и полиции. Других подробностей пока не приводится.

При этом по данным онлайн-табло аэропорта, практически все рейсы до конца дня должны прибыть и вылететь по расписанию. Задерживается только прибытие рейса из Сочи в Пермь, запланированное на 14.05 по местному времени (12.05 мск), и вылет рейса из Перми в Сочи, намеченный на 15.05 (13.05 мск).

20 сентября 18-летний учащийся Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Студент вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Согласно сведениям Минздрава России, в результате стрельбы погибли шесть человек, более 40 пострадали. Нападавший был ранен при задержании, он находится в медицинском учреждении в крайне тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что трех пострадавших при стрельбе в Перми выписали из больницы, а Бекмансуров подключен к аппарату жизнеобеспечения.