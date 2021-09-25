На Сочи обрушились ливни, затопило три поселка

На Сочи обрушились сильные ливни, перекрыто автомобильное движение на трассе Джубга-Сочи, затоплены три поселка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Сочи.

Уточняется, что трасса перекрыта в районе населенных пунктов Лоо, Вардане и Буу. В реке Буу Лазаревского района резко поднялся уровень воды.

«Техника на месте, ливневки работают нормально, вода уходит. Как только осадки пройдут, дорогу почистят и движение возобновится. А пока просим всех автомобилистов временно воздержаться от поездок в данном районе», — сказал и.о. начальника ФКУ Упрдор «Черноморье» Андрей Жуков.

В администрации города уточнили, что на всех реках установлены автоматические датчики, сообщений об опасном подъеме уровня больше не поступало.

По данным ГУ МЧС по региону, непогода продлится до утра 26 сентября. Жителей и гостей курорта предупреждают о ливнях в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20-22 м/с.

Также на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над Черным морем.