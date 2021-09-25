В прокуратуре назвали предварительную причину взрыва газа в доме в Верхней Пышме

К взрыву бытового газа в Верхней Пышме в Свердловской области могла привести его утечка, данная версия рассматривается в качестве предварительной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей областной прокуратуры.

В результате взрыва в пятиэтажке пострадал один человек, начато расследование.

«Прокуратура Верхней Пышмы организовала проверку в связи с хлопком, предварительно, газовоздушной смеси в квартире на улице Юбилейной в городе Верхняя Пышма», — уточнили в ведомстве.

Квартира, где раздался взрыв, находится на первом этаже пятиэтажного дома. В ходе расследования планируется установить, когда проверялось газовое оборудование в квартире и самом доме.

Ранее взрыв газа в жилом доме произошел в Свердловской области. Соседи охарактеризовали пострадавшего мужчину, как спокойного и не скандального человека. Оказались повреждены межкомнатные перегородки 4-й и 21-й квартир.

Также появилось видео с места взрыва газа в Верхней Пышме.