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На женские митинги в поддержку «Талибана*» ходят переодетые боевики

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WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Студентка и активистка из Кабула Тамана рассказала «Ленте.ру», что в акциях сторонниц движения «Талибан (организация запрещена в России)», захватившего власть в Афганистане, могут участвовать переодетые боевики.

Тамана допускает, что женщины тоже приходят на подобные манифестации, уточнив, что имеет ввиду жен талибов.

«В остальном это просто шоу: они пытаются выставить женщин, несогласных с талибами, ненормальными развратницами», — сказала студентка.

По ее словам, в стране устраивают и манифестации против новых властей — она сама в них участвует. Боевики жестко разгоняют несогласных.

«Обещания талибов — лишь пустые слова. Они пытаются сделать вид, что изменились, но если они и изменились, то явно в худшую сторону», — резюмировала активистка.

Ранее в «Талибане» заявили о возвращении смертной казни и ампутации конечностей за преступления, добавив, что публичных убийств, скорее всего, не будет.

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