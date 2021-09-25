Назван возраст, в котором дети тяжелее всего болеют COVID-19

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что новая коронавирусная инфекция у детей протекает относительно легко по сравнению со взрослыми, но самой уязвимой группой являются дети до года. Об этом сообщает ТАСС.

«Наиболее уязвимой группой среди детей являются дети до года и подростки. Это связано с тем, что дети до года заражаются от родителей и они находятся в фазе становления адаптивного иммунитета. Поэтому при любой инфекции это самая уязвимая часть контингента», — утверждает Горелов.

Он отметил, что высокая частота заболеваемости у лиц от 14 лет и старше обусловлена в первую очередь тем, что молодые люди более социально активны и мобильны. Другой причиной Горелов назвал смену геноварианта коронавируса на дельта-штамм, который доминирует в России.

Горелов подчеркнул, что подростки, как и взрослые в разных формах переносят коронавирус, но в среднем у детей он протекает легче.

Ранее в Великобритании начали вакцинировать от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 15 лет.