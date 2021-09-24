В сирийском Тартусе бытовой конфликт у здания суда закончился взрывом

В сирийском городе Тартус, находящемся под контролем правительства Башара Асада, мужчина подорвался на самодельном взрывном устройстве в ходе бытового конфликта, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Олег Блохин.

Он опубликовал видеозапись инцидента.

«Причина — бытовой конфликт, один из участников которого решил подкрепить свои аргументы самодельным ВУ», — написал Блохин, комментируя видео.

На кадрах видно, как двое мужчин вступили в словесную перепалку у входа на территорию местного суда, затем их попытался разнять подошедший полицейский. Спустя несколько секунд на одного из мужчин набросились его оппонент и полицейский, после чего он привел в действие самодельное взрывное устройство.

По словам Блохина, офицер полиции и местный житель получили ранения, но остались живы. Им оказали помощь очевидцы.

Ранее двое украинских военнослужащих подорвались на собственных минах у линии соприкосновения в Донбассе.