В Волгограде мужчина угрожал совершить самоубийство на кладбище

В Волгограде, на похоронах членов своей семьи, местный житель Александр Утешев пригрозил совершить самоубийство после того, как сотрудники ритуальной службы, отвечающей за кладбище, не пропустили его на территорию, сообщает сайт v1.ru.

Конфликт произошел из-за того, что Александр нанял частную похоронную фирму, которая организовала похороны, однако ритуальная служба кладбища — ЗАО РП «Память» — запретила пропускать к месту захоронения катафалк с телами умерших родственников мужчины.

Александр рассказал, что его родственники — сестра, мать и отец — умерли от коронавируса. Сестру и мать он похоронил, воспользовавшись услугами кладбищенской ритуальной службы, а отца, из-за финансовых проблем и высокой цены услуг у этой компании, решил похоронить через другую фирму.

«Продали продукцию, организовали транспортировку, а «Памяти» я оплатил раскопку могилы для своего отца. Они мне заявили, что если я не оплачу транспортировку своего отца, то на могилу я просто-напросто не попаду и они мне будут всячески препятствовать в этом», — пояснил Александр.

Он уточнил, что на фоне конфликта с «Памятью» он пригрозил совершить самоубийство на кладбище и оповестил об этом полицию. На похоронах отца Александру пришлось нести его гроб вручную, так как сотрудники «Памяти» отказались пропускать катафалк, возник конфликт.

В результате на кладбище присутствовали сотрудники полиции, однако похороны прошли без их вмешательства. Как заявили в «Памяти», пропускать на кладбище машину другой фирмы им не позволяет местное законодательство.