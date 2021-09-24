Под Волгоградом в уличной драке погиб глава регионального отдела Роспотребнадзора

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Александра Кулакова, сообщила ТАСС старший помощник руководителя регионального управления СУ СК Наталия Рудник.

«По данным следствия, смертельную травму мужчине нанес 25-летний житель Камышина в ходе внезапно возникшего конфликта», — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, смерть Кулакова наступила в результате травмы грудной клетки, а также ушиба сердца. Уточняется, что подозреваемый в убийстве сам вызвал бригаду скорой помощи на место происшествия. В настоящий момент он задержан, решается вопрос о его заключении под стражу.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Ранее сообщалось, что министр связи Амурской области Александр Курдюков умер после того, как его избили неизвестные на туристической базе. Курдюков был избит неизвестными 17 июля во время отдыха на туристической базе и госпитализирован с черепно-мозговой травмой и несколькими другими серьезными травмами.