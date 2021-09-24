Отбившаяся от грабителя в Москве пенсионерка попросила не сажать его в тюрьму

Пенсионерка, отбившая сумку у грабителя в центре Москвы, оказалась известным адвокатом, сообщает Life.ru. 70-летняя Светлана Шмелева более 35 лет защищает интересы клиентов в судах, в том числе по делам об ограблениях.

В ходе беседы с информационным порталом, женщина рассказала, что во время нападения специально упала на землю, и именно это позволило ей сохранить сумку в руке. По ее словам, злость пересилила чувство страха.

«Я упала сама сознательно, иначе я бы не устояла на ногах — и сумку он бы вырвал. Страх был вначале, потом я даже не смотрела на его лицо, он был для меня как зверь», — сказала Шмелева.

Уточняется, что в результате нападения пенсионерка получила ушибы бедра, ключицы, руки и ребер. Однако женщина считает, что что грабитель заслуживает шанса на исправление и надеется, что нападавший получит условный срок.

Инцидент произошел 22 сентября в центре Москвы, на улице Остоженка. 22-летний мужчина попытался схватить у пенсионерки сумку, когда она шла по улице, однако та крепко держала ее и не отпустила даже тогда, когда упала на дорогу. Он протащил женщину несколько метров, однако сумку она так и не отдала. Грабитель успел заметить случайного прохожего, который поспешил на помощь пожилой женщине, и сбежал. Полицейские задержали злоумышленника.

В отделении он рассказал, что его «взяли на понт» знакомые, с которыми он прогуливался по городу, они предложили ему «выдернуть» у прохожего вещи и суметь сбежать.

Мужчина также сказал, что после произошедшего зашел в магазин, купил там бутылку виски, которую, судя по всему, хотел преподнести пострадавшей в качестве извинения. На вопрос полицейского, осознавал ли он, что друзья предлагают ему совершить преступление, мужчина ответил, что не понял этого, хотя и был трезв.