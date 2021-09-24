Бывший солдат-трансгендер стал священником в 63 года

Англичанка Диана Джонсон посвятила свою жизнь военной карьере, будучи подполковником британских королевских войск, родила трех детей и пережила смерть жены. Однако на шестом десятке она решила совершить трансгендерный переход и стать священником. Своей историей она поделилась с The Guardian.

Как сообщает Диана, ее родители были не очень религиозными, но к 16 годам она начала чувствовать «духовное пробуждение». Примерно в то же время она поступила в Королевскую военную академию.

Джонсон завела семью, в браке родились трое детей, однако ее подкосила смерть жены от онкологического заболевания. Вскоре Джонсон оставила военную карьеру и пошла искать себе новое поприще, поступив в богословский колледж.

Викарий заявила, что в какой-то момент после смерти жены ее темперамент изменился, и она приняла решение сменить карьеру и сделать гендерный переход. Несмотря на то, что Джонсон заявляет, что является тем же человеком, после того, как она стала выглядеть как женщина, люди стали воспринимать ее по-другому.

Джонсон назначили приходским викарием в церкви святого Джеймса в Нортумберленде, принадлежащей Церкви Англии.

Ранее сообщалось, что трансгендер стал епископом Евангелическо-лютеранской церкви США.