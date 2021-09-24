В Ташкенте избили восьмилетнего русского мальчика

В Ташкенте восьмилетнего мальчика избили трое ровесников, в ходе конфликта они кричали слово «урус» (в переводе с тюрского — русский). RT распространило видео конфликта между их отцом и бабушкой пострадавшего.

«Я увидела в окно, как внук лежит на земле. Я бегу к внуку — у него все лицо в пыли, и он сильно плакал. Те дети отошли, смеялись», — рассказала автор ролика.

Отмечается, что после произошедшего бабушка мальчика решила поговорить с родителями других троих детей, но в ответ их мать накинулась на нее, начала крутить руки и говорить: «Езжай в свою Россию». Затем женщина вместе с дочерью обратилась в полицию и написала заявление. В этот момент к ним подошел отец хулиганов и начал угрожать и оскорблять якобы за то, что она избила его детей.

Бабушка пострадавшего также заявила о бездействии правоохранителей. По информации местного МВД, на каждого участника ссоры был составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство»

В августе в Узбекистане вспыхнул новый языковой скандал — журналист раскритиковал депутата за использование русского языка, потребовав приходить на пресс-конференции с переводчиком. Подобные случаи, когда критикуют русскоязычных граждан республик Центральной Азии ранее также происходили в Киргизии и Казахстане. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».