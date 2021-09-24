На Меркель напал попугай в птичьем парке

Канцлера Германии Ангелу Меркель покусал попугай в Марковском птичьем парке, который она посетила в ходе тура по земле Мекленбург-Передняя Померания. Об этом пишет Spiegel.

Во время визита в парк было сделано несколько фотографий. На кадрах видно, что Меркель окружила целая стая пестрых попугаев, один из них сел ей на голову, другие расположились на руках политика. На другом фото канцлер открывает рот от неожиданности.

Как отмечает издание, за время своего правления Меркель всегда вела себя сдержанно, не выражала ярких негативных и позитивных эмоцией. В лучшем случае на чемпионатах мира по футболу и волейболу она вскакивала со своего места.

Ранее сообщалось, что Германии изготовили плюшевого медведя в образе Меркель.

Срок полномочий действующего канцлера Германии истекает в 2021 году. Меркель, занимающая этот пост с 2005 года, ранее заявляла, что не будет претендовать на должность во время следующих выборов.