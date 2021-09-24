Молодой китаец умер, выпив 1,5 литра газировки за 10 минут

22-летний житель Пекина скончался после того, как в течение 10 минут выпил полтора литра сильногазированного напитка. Об этом сообщило Daily Mail.

По словам врачей из Пекинского госпиталя Чаоянь, молодой человек обратился к медикам спустя 6 часов после того, как выпил залпом огромную бутылку газировки, пытаясь охладиться в жаркий день, он жаловался на сильную боль и опухший живот. Врачи немедленно дали ему лекарства, которые должны были помочь печени справиться с газами, однако мужчина умер через 18 часов.

Согласно медицинскому отчету, огромное количество газа скопилось в его кишечнике в результате столь быстро поглощения напитка. Под давлением газ попал в воротную вену, в результате чего печень оказалась отрезанной от доступа кислорода. Посмертное вскрытие показало, что у пекинца была ишемия печени.

При этом профессор Натан Девис из Университетского колледжа в Лондоне заявил, что не верит, что молодой человек мог скончаться исключительно из-за употребления газированного напитка, полагая, что причиной смерти могла стать бактериальная инфекция.

«Шансы умереть после пития 1,5 литра обычного безалкогольного напитка были бы очень, очень маловероятными, я имею в виду, ошеломляюще маловероятными. Обычно такое состояние возникает из-за того, что у вас есть бактерии, которые попали из нормального желудочно-кишечного тракта в место, где они не должны находиться, в данном случае — в слизистую оболочку тонкой кишки», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что 15-летний подросток умер, отравившись освежителем воздуха.