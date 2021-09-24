Гид назвал «фатальный фактор» трагедии на Эльбрусе

Организатор туристической группы, попавшей в непогоду на Эльбрусе, Денис Алимов назвал «фатальный фактор» трагедии.

По его словам, неприятности начались когда часть группы с гидами возвращалась обратно после вершины. Туристы дошли до края плато, начали спуск, где их встретили шквалистый ветер и заметенные снегом перила. Для спуска группа создала связку, однако она сорвалась.

«Во время срыва они съехали вниз, и человек сломал себе ногу. Группа остановилась. Это оказалось фатальным фактором, потому что они остановились оказывать помощь сломавшему ногу, потеряли время. У некоторых участников началось переохлаждение. Через некоторое время еще два человека умерло прямо у них на глазах», — рассказал Алимов телеканалу «Звезда».

После этого было принято решение разделить группу на части, чтобы самые быстрые ушли вперед, а более медленные шли в своем темпе.

«Таким образом планировалось избежать еще большего количества жертв. К этому моменту спасатели уже двинулись навстречу и начали «вылавливать» группы, сопровождать их на ратраке», — добавил гид.

Ранее группа альпинистов, которые собрались совершить восхождение на Эльбрус, попала в снежную бурю на высоте 5400 метров, объявила сигнал бедствия и запросила эвакуацию. Пять человек погибли. Спасатели работали при видимости не более метра, порывах ветра 40-70 метров в секунду, сильных осадках и температуре -20°C. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.