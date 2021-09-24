Россияне рассказали, куда поедут отдыхать осенью

Осенью большинство россиян (29%) предпочитают отдыхать на курортах Крыма, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

На втором месте для отдыха в России оказались Сочи и Санкт-Петербург (по 28,7%). Также популярностью пользуются Калининград (9%), Москва (8,5%) и Казань (5%).

Мнения остальных 32,1% опрошенных сильно разделились.

Из регионов же для осенних поездок лидируют Крым (29%), Северный Кавказ (13,8%) и Краснодарский край (15%). Алтай предпочитают 8,6% туристов, Карелию — 6,9%.

Среди доступных на сегодняшний день зарубежных направлений лучшими для осеннего отдыха называют Турцию (34,5%) и Египет (8,7%), Греция набрала 5% от общего рейтинга, Кипр — 4,8%, Черногория — 2,9%.

При этом сентябрь является наиболее востребованным месяцем для осенней поездки из-за погоды, небольшого количества людей и разнообразия вариантов — его выбирают большинство (51,5%). В октябре путешествовать отправляются 35% туристов — основным критерием стала немноголюдность, в ноябре — 13,5% по тем же причинам.

Самый популярный способ добраться до места назначения — самолет (72,5%). Поезд выбирают 13,5% туристов, автомобиль — 12,6%, а автобус — лишь 1,4%.