Более 1,6 трлн рублей направят на выплату материнского капитала в 2022–2024 годах

Более 1,6 трлн рублей будет направлено на выплату материнского капитала в 2022–2024 годах. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ, передает ТАСС.

По ее словам, в 2022 году размер маткапитала в случае рождения, усыновления первого ребенка составит 503 237 рублей, в 2024 году — 544 301 рубль.

А в случае рождения второго и последующих детей размер маткапитала в предстоящем году составит 665 009 рублей, в 2024 году — 719 274 рубля.

Ранее сообщалось, что получать маткапитал смогут отцы детей, рожденных от суррогатных матерей.

До этого старший научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков выразил мнение, что эту меру поддержки — выдачу материнского капитала — необходимо повышать дальше, так как это один из самых эффективных инструментов стимулирования рождаемости и поддержки семей.