В турфирме рассказали о погибших на Эльбрусе туристах

Трое из пяти погибших на Эльбрусе туристов приехали из Санкт-Петербурга, Якутска и Екатеринбурга, сообщил РИА «Новости» старший гид туристической фирмы Еlbrus.guide Денис Алимов.

По его словам, достоверные сведения пока есть только о троих туристах и тех, что отказались от госпитализации и размещены в гостинице Джантуган. Алимов уточнил, что в настоящее время турфирма обзванивает родственников альпинистов.

Трагедия произошла накануне вечером. При восхождении на Эльбрус группа альпинистов попросила о помощи на высоте 5400 м из-за ухудшения погодных условий. При восхождении одна из участниц группы почувствовала себя плохо, было принято решение сопроводить ее вниз, однако спустя час после спуска она скончалась.

Остальная часть группы двинулась дальше, но попала в шторм. Один из альпинистов сломал ногу, от переохлаждения на тропе погибли два человека. Еще двое потеряли сознание, их транспортировали до станции Гарабаши, однако они скончались, не приходя в сознание, сообщили в турфирме.

По данным МЧС, группа состояла из 19 человек, в ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 человек, они госпитализированы. Работу спасателей осложняла плохая видимость, ветер, осадки и температура -20 градусов.

Ранее один из туристов, выживший в трагедии на Эльбрусе, рассказал, что предшествовало гибели альпинистов на горе.