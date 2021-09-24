Бывшего замглавы ПФР отправили в колонию строгого режима за получение взятки

Бывшему замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексею Иванову назначили 4 года колонии строгого режима за получение взятки в почти 4,5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также в деле присутствует другой фигурант — директор департамента по работе с госструктурами ООО «Техносерв менеджмент» Алексей Копейкин. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве.

«Обоим назначили без штрафа по 4 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима, куда их уже этапировали», — рассказал источник.

Он добавил, что уголовные дела в отношении Иванова и Копейкина рассматривались отдельно друг от друга в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что глава отделения ПФР Челябинской области задержан по подозрению в получении взяток. По данным следствия, чиновник получил взятки от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений ПФР.