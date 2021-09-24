Эпидемиолог рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в разных регионах России

Рост заболеваемости коронавирусом в разных регионах России составляет 6-7%, заявил в беседе с РИА «Новости» замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, вопрос дальнейшего развития эпидемиологической ситуации будет зависеть от уровня вакцинации, так как именно вакцинация может остановить появление новых штаммов коронавируса.

«У нас восемь недель была стабильная ситуация с коронавирусом, сейчас отмечается рост. Пока он составляет 6-7% в разных регионах, но таких регионов 36», — сказал Горелов.

22 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается интенсивный рост заболеваемости коронавирусом в 36 регионах. По ее словам, рост зафиксирован впервые за восемь недель, девятая неделя дает рост и сразу на 6,8%. Попова призвала подготовить все системы, задействованные в обеспечении противоэпидемических мероприятий, для борьбы с болезнью.