Гид раскрыл возможные причины трагедии с альпинистами на Эльбрусе

Возможной причиной несчастного случая, из-за которого на Эльбрусе погибли альпинисты, могла стать халатность гидов и пренебрежение графиком восхождения. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал проводник, который сейчас находится на горе.

По его словам, он наткнулся на группу туристов, так как в тот же день совершал восхождение.

«Они сильно задерживались. Мы их обогнали на спуске. В тот момент с ними все было в порядке. Должно быть, происшествие случилось позже», — предположил он.

Проводник заключил, что так как группу искали практически у самой вершины горы, то альпинисты вероятнее всего начали спуск очень поздно.

«Насколько мне известно, у руководителя группы нет альпинистского опыта», — уточнил он, добавив, что для безопасного восхождения на Эльбрус группы из 23 человек требовалось не два, а четыре гида.

24 сентября группа из 19 альпинистов, которые собрались совершить восхождение на Эльбрус, попала в снежную бурю, объявила сигнал бедствия и запросила эвакуацию. В МЧС пояснили, что альпинисты заранее зарегистрировали свой маршрут, на месте работает бригада из 20 спасателей и семи единиц техники.