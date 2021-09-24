Спасатели обнаружили обломки пропавшего на Камчатке вертолета Ка-27

Спасатели обнаружили обломки вертолета Ка-27, который ранее пропал на Камчатке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оперативных службах.

На борту вертолета находились четыре человека, экипаж не вышел на связь на Камчатке в 5.30 по местному времени (23 сентября в 20.30 по московскому времени).

«Обломки нашли. Там труднодоступная местность, добраться не могут. Что с людьми, неизвестно. Высота больше 900 метров», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в районе горы Острой на Камчатке вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку. До этого вертолет перестал выходить на связь, начались его поиски. Информации о состоянии пассажиров нет.

Позднее СМИ со ссылкой на источник в авиационных службах сообщили, что вертолет может принадлежать Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.