В МЧС заявили, что гид застрявших на Эльбрусе альпинистов их бросил

В Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде (ЭВПСО) МЧС России заявили, что гид, который сопровождал застрявшую на горе группу из 19 альпинистов, бросил своих подопечных, сообщает ТАСС.

«Гид, который привел людей на гору, бросил их и ушел вниз, мы его встретили по дороге. Ниже нас наблюдаем два огонька, надеюсь, спасем и их, в настоящее время троих спустили», — рассказали в отряде.

По данным спасателей, альпинисты находятся на высоте около 5400 метров. Они сообщили, что не могут продолжать движение из-за ухудшения погодных условий — температура снизилась до минус 20°C, а скорость ветра достигает 40 м/с.

Ранее стало известно, что группа из 19 альпинистов терпит бедствие на Эльбрусе, среди них есть погибшие.

Погибли три человека, еще один получил травму ноги. МЧС проводит спасательную операцию, несколько человек уже удалось спустить.